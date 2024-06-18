أفادت هيئة البثّ الإسرائيليّة، بأنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يبلغ وزراء الحكومة، بحلّ مجلس الحرب الإسرائيلي، بعد طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الانضمام إليه".
ومن المتوقّع الآن أن يجري نتانياهو مشاورات بشأن الحرب مع مجموعة صغيرة من الوزراء، من بينهم وزير الدّفاع يوآف غالانت، وزير الشّؤون الاستراتيجيّة رون ديرمر الّذي كان عضوًا في حكومة الحرب، ورئيس حزب "شاس" أرييه درعي.
وكان قد أعلن الوزيران بيني غانتس وغادي آيزنكوت، استقالتهما من الحكومة الأسبوع الماضي، بسبب "فشل نتانياهو في تشكيل استراتيجيّة لحرب غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: نتانياهو يبلغ وزراء الحكومة بحل مجلس الحرب بعد طلب بن غفير الانضمام إليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.