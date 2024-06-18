هيئة البث الإسرائيلية: نتانياهو يبلغ وزراء الحكومة بحل مجلس الحرب بعد طلب بن غفير الانضمام إليه

أفادت هيئة البثّ الإسرائيليّة، بأنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ يبلغ وزراء الحكومة، بحلّ مجلس الحرب الإسرائيلي، بعد طلب وزير الأمن القومي ​إيتمار بن غفير​ الانضمام إليه".

ومن المتوقّع الآن أن يجري نتانياهو مشاورات بشأن الحرب مع مجموعة صغيرة من الوزراء، من بينهم وزير الدّفاع يوآف غالانت، وزير الشّؤون الاستراتيجيّة رون ديرمر الّذي كان عضوًا في حكومة الحرب، ورئيس حزب "شاس" أرييه درعي.

وكان قد أعلن الوزيران بيني غانتس وغادي آيزنكوت، استقالتهما من الحكومة الأسبوع الماضي، بسبب "فشل نتانياهو في تشكيل استراتيجيّة لحرب غزة".