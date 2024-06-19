الإذاعة الوطنية الهولندية: مارك روته سيصبح الأمين العام المقبل لحلف شمال الأطلسي

ذكرت هيئة الإذاعة الوطنية الهولندية "إن.أو.إس" أن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته سيصبح الأمين العام المقبل لحلف شمال الأطلسي خلفا لينس ستولتنبرغ بعد أن دعمته المجر وسلوفاكيا.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في واشنطن، لم يؤكد ستولتنبرغ أو ينف التقرير الإعلامي. وقال للصحفيين “مع إعلان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أعتقد أنه من الواضح أننا قريبون جدا من التوصل إلى نتيجة… لاختيار الأمين العام المقبل، وأعتقد أن هذه أخبار جيدة”.

وامتدح روته، وقال “أعتقد أن مارك روته مرشح قوي جدا. فهو يتمتع بخبرة كبيرة كرئيس للوزراء. إنه صديق وزميل مقرب، ولذلك أعتقد بقوة أن التحالف سيقرر في القريب العاجل اختيار خليفتي، هذا سيكون مفيدا لنا جميعا ولحلف شمال الأطلسي ولي أيضا”.

ويواجه الأمين العام التالي للحلف تحديا يتمثل في الحفاظ على دعم الحلفاء لأوكرانيا في مواجهة الحرب في اوكرانيا، مع توخي الحذر من أي تصعيد قد يجر التحالف العسكري مباشرة إلى حرب مع موسكو.