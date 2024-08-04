حماس تنعى الشهيد عمار رزق عودة منفذ عملية حولون البطولية

ياسر رشاد - القاهرة - نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد عمار رزق عودة، منفذ عملية الطعن وإطلاق النار البطولية التي جرت في مدينة حولون جنوب تل أبيب. وأكدت الحركة في بيان رسمي أن هذه العملية البطولية تأتي كرد طبيعي ومشروع على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت حماس في بيانها: "إن الشهيد عمار رزق عودة قد سجل بدمائه الطاهرة موقفًا مشرفًا يعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان والاحتلال الغاشم. إن هذه العملية تأتي في إطار الرد الطبيعي على الانتهاكات المستمرة التي يمارسها الاحتلال ضد أبناء شعبنا، بما في ذلك القتل والتدمير والاستيطان."

وأضافت الحركة أن عملية حولون تعتبر رسالة واضحة للاحتلال بأن جرائمه لن تمر دون رد، وأن المقاومة الفلسطينية ستبقى حاضرة في كل الميادين للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. وأكدت حماس أن دماء الشهداء ستظل وقودًا لاستمرار النضال حتى تحقيق التحرير الكامل والعودة.

وأشارت حماس إلى أن هذه العملية البطولية تبرز الروح القتالية العالية للمقاومة الفلسطينية، وأن مثل هذه العمليات الفردية تعكس رفض الفلسطينيين للظلم والاستبداد الذي يمارسه الاحتلال. وأكدت أن الشعب الفلسطيني سيواصل مقاومته بكافة الأشكال والوسائل المتاحة حتى إنهاء الاحتلال واستعادة حقوقه المشروعة.

في سياق متصل، دعت حماس الشعب الفلسطيني إلى الوحدة والتمسك بالمقاومة كخيار استراتيجي لتحقيق أهدافه الوطنية. وشددت على أن الرد على جرائم الاحتلال يجب أن يكون شاملاً ويشمل كافة أوجه المقاومة، بما يضمن تحقيق العدل والحرية للشعب الفلسطيني.

تأتي هذه العملية في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وسط دعوات دولية لوقف التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات. ومع ذلك، ترى حماس أن المقاومة هي السبيل الوحيد لردع الاحتلال وفرض معادلات جديدة على الأرض.

والجدير بالذكر قتلت امرأة إسرائيلية وأصيب 3 آخرون اليوم الأحد بعملية طعن في مدينة حولون جنوب تل أبيب وتحدثت تقارير إعلامية عن أن منفذ عملية الطعن، التي تمت في أكثر من موقع، هو فلسطيني من الضفة الغربية، وقد تم إطلاق النار عليه بعد استجابة الشرطة الإسرائيلية وتنقلها إلى مكان الحادث.

من جهتها، قالت نجمة داوود الحمراء إن سيدة في السبعينات من عمرها توفيت على عين المكان، فيما تم نقل 3 مصابين في حالة خطيرة إلى المركز الطبي وولفسون القريب.

والمصابون هم رجل في السبعينيات من عمره في حالة حرجة، ورجل يبلغ من العمر 68 عاما في حالة خطيرة، ورجل يبلغ من العمر 26 عاما في حالة متوسطة.