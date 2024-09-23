ضربوه بـ"شومة" على راسه.. مقتل شخص في مشاجرة بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر-محمد محروس:

لقي شخص في العقد الخامس من عمره، مصرعه في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، نتيجة مشاجرة بين عائلتين على خلافات الجيرة في قرية المريس غرب محافظة الأقصر، إذ تم ضربة بـ"شومة" على رأسه أدت إلى وفاته على الفور.

البداية، كانت بتلقي مديرية أمن الأقصر، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات جيرة استخدم فيها الشوم والعصي.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، إذ تبين من المعاينية الأولية لرجال البحث الجنائي، أن المشاجرة أسفرت عن مقتل شخص يدعى "أ.ن.س"، 46 عاما، نتيجة تلقيه ضربة مباشرة على الرأس بواسطة شومة.

ونقل مرفق إسعاف الأقصر جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى حورس التخصصي بأرمنت التابعة لهيئة الرعاية الصحية، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات، والتصريح لذويه باستلام الجثمان والدفن.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ ضبط المتهمين، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.