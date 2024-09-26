لبنان – حصيلة الشهداء والجرحى منذ 8 أكتوبر الماضي

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن منسق خطة الطوارئ في الحكومة اللبنانية، وزير البيئة ناصر ياسين، الأربعاء 25 سبتمبر 2024، أن عدد الشهداء في بلاده جراء الغارات الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بلغ 1247، بينهم نساء وأطفال، فيما أصيب نحو 5 آلاف و278.

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جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير ياسين، في مقر السرايا الحكومية في بيروت، بينما يتصاعد القصف الإسرائيلي على عدة مناطق لاسيما في الجنوب.

وقال ياسين، إن "عدد الشهداء بلغ 1247، والجرحى 5 آلاف و278 معظمهم من المدنيين والأطفال والنساء، منذ 8 أكتوبر الماضي".

وأضاف أن "عدد النازحين المسجلين في مراكز الايواء يشكل حوالي 30 بالمئة من مجموع الذين هجروا، وأصبحنا نقدر عددهم وخصوصا القادمون من الجنوب والبقاع بأكثر من 150 ألفا حتى الساعة".

وأشار الوزير اللبناني إلى أن "النازحين باتوا منتشرين من وادي خالد وأكروم وعكار (شمال)، وصولاً إلى بيروت وجبل لبنان والبقاع الغربي وزحلة والمتن والشوف وعاليه (وسط)".

وتابع: "جرى التواصل مع دول عربية شقيقة أبدت استعدادا للمساعدة بالحاجات الملحة، وقريبا سنرى وصول مساعدات من العراق والأردن وقطر والكويت ومصر وغيرها من الدول الشقيقة".

ومنذ الاثنين، يشن الجيش الإسرائيلي "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام؛ وأسفر عن 615 قتيلا، بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى 2113 جريحا ونحو 390 ألف نازح.

المصدر : وكالات