بوليتيكو: إرث البابا فرانسيس يقترب من يوم القيامة!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من روما: أطلق البابا فرانسيس يوم الأربعاء المرحلة الأخيرة من تجربة لاهوتية كبرى أصبحت اختبارًا حقيقيًا لإرثه التقدمي، لكن الليبراليين والمحافظين على حد سواء غير راضين بالفعل.

ذكرت "بوليتيكو" في تقرير لها أن هناك اجتماعاً يضم 368 مندوبا من جميع أنحاء العالم الكاثوليكي خلف أبواب مغلقة في الفاتيكان يستمر لمدة شهر من المناقشات حول مستقبل الكنيسة، وقد تم إطلاقه في عام 2021، وهو يمثل تتويجا لجهود طويلة الأمد بذلها فرانسيس لإشراك المؤمنين العاديين في المداولات حول المسائل الإيمانية الرئيسية التي يهيمن عليها عادة رجال الدين الأقوياء.

من الناحية النظرية، يمكن دمج استنتاجات المجمع الكنسي - وهو نوع من الهيئة الاستشارية البابوية التي قام فرانسيس بتوسيعها لتشمل النساء وغير رجال الدين - في القانون الكنسي، وهو العقيدة القديمة التي ترشد الكاثوليكية منذ آلاف السنين.

وقد عزز ذلك الآمال بين التقدميين في أن يجر المنتدى الكنيسة إلى الحداثة، مما يعزز سجل فرانسيس باعتباره " مصلحًا عظيمًا " بعد بابوية غالبًا ما طغت عليها الفضائح، ومع ذلك، قليلون لديهم الثقة في أن هذه المناورة ستحقق النجاح، أو تخفف الانقسامات المؤلمة في الكنيسة العالمية.

وعلى وجه الخصوص، يتوقع الكاثوليك ذوو الميول الليبرالية أن يُخذَلوا بالفعل.

وتسبب البابا في الإحباط في وقت سابق من هذا العام بعد أن كشف أن العديد من القضايا الساخنة التي تمت مناقشتها في عام 2023 في المرحلة الأولى من الجمعية سيتم استبعادها من جدول أعمال هذا العام. سيتم بدلاً من ذلك تفويض موضوعات مثل إدراج قضية المثليين، وغيرها إلى "مجموعات الدراسة" التي تم تأجيلها إلى حزيران (يونيو) المقبل ويدرسها اللاهوتيون الذين يعملون تحت إشراف وثيق من الفاتيكان.

حماية ضد إساءة معاملة الأطفال

وفي الوقت نفسه، تم تأجيل موضوعات رئيسية أخرى مثل تعيين الكهنة ــ وهي قضية رئيسية بين الناشطين الذين يسعون إلى خلق حماية أقوى ضد إساءة معاملة الأطفال ــ لصالح المناقشات المقررة حول الفرق بين "التشاور والمداولة".

وكما لو كان قد أضعف الآمال منذ البداية، أكد فرانسيس نفسه خلال قداس تمهيدي صباح الأربعاء خارج كاتدرائية القديس بطرس على أن المشاركين يجب أن يتجنبوا النظر إليه كوسيلة لفرض أجنداتهم الشخصية.

وأضاف: "وإلا فسوف ينتهي بنا الأمر إلى حبس أنفسنا في حوارات بين الصم، حيث يسعى المشاركون إلى تعزيز قضاياهم أو أجنداتهم الخاصة دون الاستماع إلى الآخرين".

لا أحد سعيد.. البابا يرفع السقف ويتراجع لاحقاً

ولطالما اتُهم البابا بالترويج لإصلاحات كبيرة قبل أن يتخلى عنها أو يطرحها بشروطه المربكة، أحد الأمثلة على ذلك هو النشاط الجنسي. على الرغم من أنه بدأ بابويته ببرنامج ناري من التسامح العالمي ، إلا أنه استسلم في كثير من الأحيان لضغوط المحافظين، وأبرزها تخفيف إعلان تاريخي بشأن مباركة المثليين في وقت سابق من هذا العام.

يقول البعض إن البابا المسن غير مهتم إلى حد كبير بالشعارات التقدمية، وقال عدد من حلفاء فرانسيس لصحيفة بوليتيكو في وقت سابق من هذا العام إن هدف (السينودس) كان يتعلق بتعزيز ثقافة الشمولية أكثر من تنفيذ إصلاحات ملموسة.

والسيونودس بشكل عام، يمكن تعريفه بأنه اجتماع الأساقفة الممثلين للأسقفية الكاثوليكية، والملقاة على عاتقهم مساعدة البابا في حكم الكنيسة بتقديم مشورتهم ونصائحهم.

قال أحد الأشخاص المطلعين على تفكير البابا فرانسيس، والذي تم منحه عدم الكشف عن هويته للتحدث بصراحة: "إنها آخر نفس للكنيسة التي لا تزال في العصور الوسطى"، ويقول آخرون إن مجالات المناقشة قد ضاقت إلى درجة اللامعنى.

قضية المثليين.. اختبار للكنيسة

قالت كريستينا ترينا، الناشطة التقدمية والمساعدة: "بالنظر إلى أن السينودس يدور حول تطوير عمليات التواصل والتمييز وصنع القرار داخل الكنيسة، سيكون من المفاجئ أن ينشأ عنه أي شيء جوهري - فيما يتعلق بمجتمع المثليين أو قضايا أخرى". أستاذ الدين في جامعة فوردهام.

وأضافت: "يبدو أن أسئلة المثليين LGBTQ+ ربما تم تحويلها إلى لجنة تتعامل مع القضايا المثيرة للجدل"، والسؤال هو هل ستكون هناك محاولة جادة للتعامل معهم، أم أن هذه قضية يتم إرسالها إلى لجنة الموت، مثل مسألة الشمامسة؟”

وفي الوقت نفسه، يشعر المحافظون بالقلق بشأن العكس تماماً.

وفي كتيب نُشر قبل جلسات العام الماضي مباشرة، اعتبر اللاهوتيان خوليو لوريدو دي إزكيو وخوسيه أنطونيو أوريتا أن المجمع الكنسي حول السينودسية هو محاولة من جانب البابا لتهريب أفكار صحيحة سياسياً إلى عقيدة الكنيسة.

وقالوا إن اللغة التي استخدمها منظمو الحدث كانت مليئة "بالأخطاء والبدع القديمة" في "محاولة لإقناعنا بأن اعتناق الهرطقة والفجور ليس خطية بل استجابة لصوت الروح القدس".

قال الكاردينال الألماني جيرهارد مولر، وهو كاثوليكي محافظ من الوزن الثقيل، الأسبوع الماضي إن حفل افتتاح الجمعية، الذي أدرج عدة أنواع جديدة من الخطايا، كان بمثابة "قائمة مرجعية للأيديولوجية اليقظة والجنسانية".

ومع ذلك، بعد جلسات العام الماضي، انتصر هذا المنظور المحافظ إلى حد كبير على المثالية التقدمية. تم تهميش قضايا المثليين LGBTQ+ على وجه الخصوص في التقرير النهائي، الذي أشار فقط بشكل عابر إلى "الأشخاص الذين يشعرون بالتهميش أو الاستبعاد من الكنيسة بسبب حالتهم الزوجية أو هويتهم أو ميولهم الجنسية، يطلبون الاستماع إليهم ومرافقتهم".

لقد كانت تلك اللغة الغامضة التي أزعجت الجميع تقريبًا، كالعادة.