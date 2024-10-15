ظهور إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس في مطار مهر آباد.. ما السبب؟

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، ظهور إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس، في مراسم استقبال جثمان عباس يلفوروشان، في مطار مهر آباد، وفقا لسكاي نيوز.

يذكر أن وسائل إعلام أجنبية نقلت عن مصادر إيرانية، مساء الخميس الماضي قولها، إن رئيس مكتب قائد فيلق القدس، إسماعيل قاآني، يخضع للتحقيق بتهمة التخابر مع إسرائيل.

وأضافت وسائل الإعلام في تقارير لها، أن قاآني متهم بالتخابر مع إسرائيل، بينما أصيب بأزمة قلبية خلال التحقيقات ونقل إلى المستشفى، الأمر الذي نفته وسائل إعلام إيرانية.

وأشارت إلى أن ما تم تداوله من أنباء حول التحقيق مع مدير مكتب قائد فيلق القدس إسماعيل قآني بتهمة تسريب معلومات لإسرائيل "تقارير كاذبة"

وقالت وكالة "فارس" الإيرانية في تعليقها على الأنباء التي نشرتها وكالة "إيران إنترناشيونال"، إن الشبكة زعمت أن قاآني قيد الإقامة الجبرية، بينما سبق لوسائل إعلام أخرى الإعلان عن استشهاده.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مستشار قائد الحرس الثوري إبراهيم جباري نفيه لهذه الأنباء، مؤكدًا أن قاآني في حالة جيدة وسيتم تكريمه قريبًا بوسام من المرشد الأعلى الإيراني السيد علي خامنئي.