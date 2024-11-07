إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة اليامون

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة اليامون غرب مدينة جنين بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطسينية ( وفا ) بإصابة فلسطيني بجروح متوسطة نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات في مدينة جنين.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت اليامون بعدة آليات وتجولت في عدة أحياء وشوارع وسط مواجهات مع الفلسطنيين.

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