وزير المال تاع مع طليس مستحقات البلديات واتحادات البلديات من الصندوق البلدي المستقل ومن عائدات الخلوي

استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل مسؤول الشؤون البلدية والاختيارية في حركة أمل بسام طليس، الذي حضر لمتابعة مستحقات البلديات واتحادات البلديات من الصندوق البلدي المستقل ومن عائدات الخلوي، وقد أعلن طليس أن الوزير الخليل أبلغه عن إرسال وزارة المالية مشروع مرسوم سلفة خزينة إلى مجلس الوزراء لصالح وزارة الداخلية بقيمة ألف وثلاثماية وتسعة وعشرون ملياراً ومائة وتسعون مليوناً واربعمائة وعشرة آلاف ليرة لبنانية/1.329.190.410.000/ل.ل. لتوزّع على البلديات واتحاداتها، كما أرسلت الوزارة مشروع مرسوم آخر يتعلق بتوزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن العام 2022 بقيمة ثمانمائة وخمسة وخمسون مليار ليرة لبنانية /855.000.000.000/ل.ل. لتوزّع على الجهة عينها.

