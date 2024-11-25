17 قتيلاً بسقوط حافلة في واد بالبرازيل

ابوظبي - سيف اليزيد - لقي 17 شخصا حتفهم في شرق البرازيل عندما انحرفت حافلة على طريق جبلي وسقطت في وادٍ بولاية ألاغواس، حسبما ذكرت السلطات المحلية التي عدّلت الحصيلة السابقة للقتلى.

وكانت السلطات ذكرت في وقت سابق أن 23 شخصا لقوا حتفهم جراء هذا الحادث، قبل أن تصحح الحصيلة.

وقال حاكم الولاية باولو دانتاس في بيان إن سقوط الحافلة "في وادٍ عمقه أكثر من 20 مترا أسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة عدد آخر بجروح".

وذكرت وسائل إعلام برازيلية أن الحافلة كانت تقل 40 شخصا. وأعلن دانتاس الحداد ثلاثة أيام نتيجة لهذه "المأساة". وقع الحادث في منطقة جبلية تسمى سيرا دا باريغا.