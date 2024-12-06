مصر تدعو لتكثيف الجهود لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (القاهرة)

أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الوزير عبد العاطي، أمس، مع كايا كالاس الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، لتقديم التهنئة لتوليها منصبها الجديد، وفق المتحدث باسم الخارجية تميم خلاف.

إلى ذلك، أكدت حركة «حماس» أمس، موافقتها على المقترح المقدم من مصر حول تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي عبر آليات وطنية جامعة، مشيرة في ختام زيارتها إلى القاهرة إجراءها حواراً معمقاً مع حركة «فتح» حول تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة على طريق تطبيق ما تم التوافق عليه وطنياً من اتفاقات شاملة لتحقيق الوحدة الوطنية والإنهاء الكامل للانقسام وآثاره المتعددة.

ولجنة الإسناد في قطاع غزة عبارة عن هيئة ذات طابع إداري وإنساني تمثل شأناً فلسطينياً داخلياً لا علاقة لها مباشرة بإيقاف الحرب أو المفاوضات بشأن صفقة إطلاق سراح الرهائن، والهدف من تشكيلها هو تقديم رؤية فلسطينية توافق عليها لإدارة الأوضاع في غزة لا سيما ما يتعلق بتوزيع المساعدات، وتنظيم المعابر، وإعادة الإعمار، وتسيير الشؤون الحياتية اليومية للفلسطينيين في القطاع.

وعلمت «الاتحاد» أن الوسيط المصري أطلع قيادة السلطة الفلسطينية على تفاصيل المشاورات التي جرت بين حركتي «فتح» و«حماس» في القاهرة، وتنتظر القاهرة موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي التي يجب تشكيلها عبر إصدار مرسوم رئاسي فلسطيني للبدء في اختيار أعضاء اللجنة.