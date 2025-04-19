هزة أرضية بقوة 5,9 درجات ضربت شمال باكستان

كشف المركز الوطني لرصد الزّلازل في باكستان، أنّ هزة أرضية بقوّة 5,9 درجات على مقياس "ريختر" ضربت مدنًا عدّة في شمال باكستان صباح اليوم.
وأوضح أنّ مركز الهزّة كان في المنطقة الحدوديّة بين أفغانستان وطاجيكستان، على عمق 94 كيلومترًا، وأنّ الهزّات الأرضيّة سُمعت في مدن عدّة بما في ذلك العاصمة إسلام آباد.
ولفتت وكالة الأنباء الباكستانيّة إلى أنّه لم يتمّ التّبليغ عن أي خسائر في الأرواح والممتلكات من أي جزء من البلاد حتّى الآن.
مع الإشارة إلى أنّ باكستان تقع على حدود الصفيحتَين التّكتونيتَين الهنديّة والأوراسيّة، وهي معرّضة للنّشاط الزّلزالي.
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