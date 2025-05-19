الجيش المصري: مقتل طاقم طائرة تدريب بعد سقوطها بسبب عطل فني

أعلنت القوات المسلحة المصرية عن حادث سقوط طائرة تدريب نتيجة عطل فني مؤكدة مقتل طاقمها، وقد ذكر بيان المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية أن الحادثة وقعت خلال تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية.

