أوكرانيا: استهدفنا عشرات المقاتلات الروسية

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مسؤول في جهاز الأمن الأوكراني إن الجهاز شن هجوما كبيرا بطائرات مسيرة على أكثر من 40 طائرة عسكرية روسية مقاتلة، اليوم الأحد، حيث استهدفت قاعدة في شرق منطقة سيبيريا على بعد آلاف الكيلومترات من حدود أوكرانيا.

وقال المصدر إن "أجهزة الأمن الأوكرانية تنفّذ عملية خاصة واسعة النطاق لتدمير قاذفات بعيدة من الجبهة، في روسيا"، مؤكدا اندلاع حريق في مطار "بيلايا" في منطقة إركوتسك في شرق سيبيريا، على بعد أكثر من 4200 كيلومتر من أوكرانيا.

وقال المصدر، الذي تحدث شريطة عدم كشف هويته، إن الطائرات التي استهدفها جهاز الأمن شملت قاذفات استراتيجية من طرازي تو-95 وتو-22 تستخدم لإطلاق صواريخ بعيدة المدى.

وشارك المصدر لقطات مصورة قال إنها تظهر الضربات.

من جانبه، قال إيجور كوبزيف الحاكم الإقليمي لمنطقة إيركوتسك الروسية، اليوم الأحد، إن طائرات مسيرة هاجمت وحدة عسكرية روسية في تجمع "سريدني" السكني.

وأضاف "المصدر الذي جاءت منه الطائرات المسيرة جرى إغلاقه بالفعل"، وأن هذا الهجوم هو الأول من نوعه في سيبيريا.