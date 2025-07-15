وزير الدفاع السوري: نعلن عن وقف تام لإطلاق النار بعد الاتفاق مع وجهاء وأعيان مدينة السويداء

أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، عن "وقف تام لإطلاق النار بعد الاتفاق مع وجهاء وأعيان مدينة السويداء"، لافتاً الى أنه "سيتم الرد فقط على مصادر النيران والتعامل مع أي استهداف من المجموعات الخارجة عن القانون".

