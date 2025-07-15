وسائل إعلام إسرائيلية: نتانياهو يعقد اجتماعات عاجلة مع وزير الدفاع ورئيس الأركان على خلفية التطورات في السويداء

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين ​نتانياهو​ يعقد اجتماعات عاجلة مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان ايال زامير، على خلفية التطورات في السويداء.

