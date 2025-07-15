أشار رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب، في تصريح له انه "رغم كل ما حصل خلال السنوات الماضية لم تقبل الدولة السورية بضربة كف في السويداء وخلال أيام قتل جماعة أحمد الشرع المئات من الشباب والشيوخ والأطفال في هجوم الدبابات والصواريخ"، مضيفا :"دمهم برقبتك يا جولاني".

كانت هذه تفاصيل خبر وهاب أكد أنه خلال أيام قتل جماعة الشرع المئات من الشباب والشيوخ والأطفال: "دمهم برقبتك يا جولاني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.