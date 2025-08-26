ثوران جديد لبركان إتنا في صقلية يرفع مستوى التأهب الجوي

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن المعهد الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين الاثنين أن بركان إتنا، الواقع في جزيرة صقلية الإيطالية، ثار من جديد.

وأشار المعهد إلى انبعاث كميات كثيفة من الرماد من فوهات قمة البركان، غير أن ارتفاع عمود الدخان لم يكن من الممكن تقديره مساء الاثنين.

ورفعت السلطات مستوى التأهب الأعلى لحركة الطيران، فيما بقي مطار كاتانيا الدولي مفتوحاً حتى الآن. ويعد إتنا، الذي يرتفع لأكثر من 3300 متر، أكبر بركان نشط في أوروبا. وهو يثور بشكل منتظم ويخضع لمراقبة مستمرة، بينما تجذب عروضه الطبيعية المدهشة أعداداً كبيرة من المتفرجين