تسليم دفعة جديدة من سلاح المخيمات في لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (وكالات)

تسلّم الجيش اللبناني أمس دفعة جديدة من الأسلحة من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في بيروت، كما قال مسؤول لبناني، غداة تسلّم شحنة من مخيمات في جنوب لبنان استكمالا لعملية بدأها لبنان الأسبوع الماضي.

وقال رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني التابعة لرئاسة الوزراء اللبنانية رامز دمشقية «سلّمت منظمة التحرير الفلسطينية الجيش اللبناني ثلاث شاحنات من الأسلحة من المخيمات الفلسطينية في بيروت، شاحنتين من برج البراجنة، وشاحنة من مخيمي مار الياس وشاتيلا».

وأضاف دمشقية «أبلغونا اليوم أنهم سلّموا كمية من الصواريخ والسلاح الثقيل».

وتابع «هكذا تكون استكملت عملية تسليم السلاح من منظمة التحرير الفلسطينية في مخيمات بيروت»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هناك فصائل أخرى ما زالت لم تسلّم، لكن العملية بدأت عمليا.

وعند مدخل مخيم برج البراجنة الواقع في جنوب بيروت، تم تسليم شاحنتين محمّلتين بصناديق نقلت من داخل المخيّم إلى موقف سيارات مجاور له، حيث تفقّدها الجيش قبل أن يقوم بنقلها، وسط انتشار قوّة كبيرة من عناصره.