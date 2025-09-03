إجلاء 300 ألف شخص في البنجاب بسبب الفيضانات

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مسؤولون اليوم الأربعاء إن حوالي 300 ألف شخص تم إجلاؤهم على مدار الـ 48 ساعة الماضية من مناطق بإقليم البنجاب الباكستاني المتضرر جراء الفيضانات، بعد أحدث تحذيرات من الهند من وقوع فيضانات.

وبالتالي يصل إجمالي عدد النازحين جراء عمليات الاجلاء منذ الشهر الماضي إلى 1.3 مليون.

وغمرت مياه الفيضانات عشرات القرى في حي مظفر جاره بإقليم البنجاب، بعد أن غمرت في وقت سابق مدينتي ناروال وسيالكوت، الواقعتين بالقرب من الحدود مع الهند.

وتكافح السلطات كذلك لتحويل المياه المتدفقة من الأنهار إلى الأراضي الزراعية لحماية المدن الكبرى، في إطار واحدة من أكبر عمليات الإنقاذ في تاريخ إقليم البنجاب، الذي يمتد بين شرقي باكستان وشمال غربي الهند.

وذكر عرفان علي كاثيا، المدير العام لهيئة إدارة الكوارث الإقليمية في البنجاب، أن آلافا من رجال الإنقاذ الذين يستقلون القوارب يشاركون في عمليات الإنقاذ، بينما تم نشر الجيش أيضا لنقل الأشخاص والحيوانات من القرى التي غمرتها المياه.