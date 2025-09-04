حريق مدمر يلتهم بلدة تاريخية في كاليفورنيا

اندلع حريق غابات سريع الانتشار في شمال كاليفورنيا، متسببًا في تدمير بلدة تاريخية لتعدين الذهب اشتهرت باستيطان عمال المناجم الصينيين في منتصف القرن التاسع عشر، ما أدى إلى احتراق عدة منازل وإجلاء السكان بشكل عاجل.

وقالت إدارة الإطفاء في كاليفورنيا (كال فاير) إن الحريق المعروف باسم «حريق 6-5»، الذي اندلع نتيجة صاعقة رعدية، امتد بسرعة ليغطي أكثر من 10 أميال مربعة (26 كيلومترًا مربعًا)، ما أجبر على إخلاء بلدة «كامب تاون الصينية» والطرق السريعة المحيطة بها. وأشارت السلطات إلى أن خمسة منازل على الأقل تعرضت للدمار، فيما تضررت مساكن متنقلة أخرى، من دون تسجيل إصابات أو وفيات حتى الآن.

جهود يائسة

وفي مواجهة ألسنة اللهب، حاول السكان بجهودهم الذاتية إنقاذ ما يمكن إنقاذه. فقد أظهر شهود عيان سبعة أشخاص يعملون أمام أحد المنازل لإزالة الأغصان وتجريف الرمال بهدف وقف تمدد النار، قبل وصول فرق الإطفاء. ورغم محاولاتهم، أتى الحريق على عربة سكنية متنقلة في الموقع. ومع توسع رقعة النيران، طالبت السلطات بتعزيزات عاجلة تشمل سيارات إطفاء وجرافات وطائرات للمساعدة في السيطرة على الحريق.

وإلى جانب هذا الحريق، اندلعت أكثر من 12 بؤرة نيران أخرى في أنحاء كاليفورنيا يوم الثلاثاء، ضمن ما يُعرف بمجمع «إضاءة سبتمبر» الذي أتى حتى الآن على نحو 50 كيلومترًا مربعًا في مقاطعتي كالافيراس وتولومني.

تاريخ عريق

وتحمل بلدة كامب تاون الصينية رمزية تاريخية كبيرة، إذ تعود جذورها إلى عام 1850 عندما استوطنها عمال مناجم صينيون بعد طردهم من معسكر قريب، في ذروة حمى البحث عن الذهب. ورغم تعرضهم حينها لاضطهاد واسع، بما في ذلك فرض ضرائب باهظة لإبعادهم عن التعدين، نجحوا في تأسيس مجتمع خاص بهم. وكانت البلدة تُعرف في البداية باسم «كامب واشنطن» قبل أن يتغير اسمها ليعكس هوية الآلاف من الصينيين الذين استقروا فيها.

واليوم، ومع احتراق أجزاء من البلدة، لا يتوقف الخطر عند الخسائر المادية فقط، بل يمتد إلى تهديد إرث تاريخي ظل شاهدًا على مرحلة فارقة من تاريخ كاليفورنيا الاجتماعي والاقتصادي.