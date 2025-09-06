ميلانو تُلقي النظرة الأخيرة على "الملك" أرماني

ابوظبي - سيف اليزيد - تُلقي ميلانو النظرة الأخيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع على "الملك" جورجيو أرماني إذ وُضِع نعشه اعتباراً من صباح السبت في مبنى "أرماني تياترو" الذي يحمل دلالة رمزية على العلاقة الوثيقة بين المصمم وعاصمة إقليم لومبارديا.

ووقف مئات الأشخاص في طابور صباح السبت للمرور أمام النعش الخشبي الفاتح اللون لمصمم الأزياء الكبير الذي توفي الخميس عن 91 عاما وأثار رحيله حزنا في أوساط الموضة وخارجها.

وكان نحو مئة من موظفي "أرماني" ببدلات داكنة ونظارات شمسية في طليعة الحضور بالقرب من مقر المجموعة في منطقة صناعية سابقة بميلانو، قبل يومين من الجنازة المقررة إقامتها الاثنين.

ووُضعت أكاليل زهر بيضاء كبيرة عند مدخل القاعة التي تضم النعش، إلى جانب سجلاّت تعزية يمكن لمحبّي الراحل تدوين عبارات الوداع فيها.

وأشارت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية إلى أن أرماني توفي بسبب فشل مفاجئ في الكبد، إثر إصابته بالتهاب رئوي استدعى إدخاله المستشفى في يونيو الفائت.