قتلى ومفقودون جراء إعصار ضرب تايوان

ابوظبي - سيف اليزيد - لجأ السكان في بلدة في تايوان حيث أدت الفيضانات الناجمة عن إعصار إلى مقتل 17 إلى ملاجئ اليوم الأربعاء، بعد أن فاضت بحيرة على ضفافها، في حين دعا رئيس الوزراء تشو جونج تاي إلى إجراء تحقيق بشأن أوامر الإخلاء.

وعادة ما تطبق تايوان، التي تضربها الأعاصير بشكل متكرر، آلية فعالة لمواجهة الكوارث تمكنها من تفادي وقوع خسائر بشرية كبيرة عن طريق نقل السكان بسرعة من المناطق المعرضة للخطر.

وأكد تشو أن الأولوية العاجلة هي العثور على المفقودين. وجرى تعديل عدد المفقودين من 152 إلى 17 فقط بعد العثور على الكثيرين.

وقال مسؤولو الإطفاء إن جميع القتلى والمفقودين كانوا في جوانجفو، حيث دمرت المياه جسرا رئيسيا على نهر.

ومع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على نحو متقطع في هوالين، أطلقت سيارات الشرطة صفارات الإنذار في تحذير جديد من الفيضانات في جوانجفو اليوم الأربعاء، مما دفع الناس إلى البحث عن مناطق أكثر أمانا.

وقال نائب رئيس مركز إدارة الكوارث إنه مع تراجع هطول الأمطار وتصريف جزء كبير من مياه البحيرة بالفعل، فإنه لا يتوقع تكرار الفيضانات الهائلة التي حدثت أمس.