فانس يدلي بتصريح بشأن تسليم صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأميركي، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تدرس طلب أوكرانيا الحصول على صواريخ "توماهوك" بعيدة المدى لدعم جهودها في الأزمة الحالية.

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد طلب من الولايات المتحدة بيع هذه الصواريخ للدول الأوروبية التي سترسلها إلى أوكرانيا.

وقال فانس، في برنامج (فوكس نيوز صنداي) التلفزيوني، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيتخذ "القرار النهائي" بشأن السماح بالصفقة من عدمه.

وأضاف "نحن بالتأكيد ننظر في عدد من الطلبات المقدمة من الأوروبيين".

ويصل مدى صواريخ توماهوك إلى 2500 كيلومتر، وستكون من الأصول القوية في ترسانة أوكرانيا.

ومن المؤكد أن روسيا ستعد مثل هذه الإمدادات من الأسلحة تصعيدا في نزاعها مع أوكرانيا.

ورفض ترامب في السابق طلبات أوكرانيا استخدام صواريخ بعيدة المدى.

وقال فانس "سعينا بنشاط إلى تحقيق السلام منذ بداية الولاية (الرئاسية لترامب)، ولكن على الروس أن يستيقظوا ويتقبلوا الواقع الآن. الكثير من الناس يموتون".