عاجل: نتانياهو يوافق على الانسحاب من غزة (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الإثنين، إن "اليوم هو يوم تاريخي من أجل السلام"، مشيرا إلى أنه متفائل بالحصول على "جواب إيجابي" من حماس بشأن خطته لإنهاء الحرب في غزة.

"Today is a historic day for peace — and Prime Minister @netanyahu and I have just concluded an important meeting...we discussed how to end the war in Gaza, but it's just a part of the bigger picture, which is peace in the Middle East." - PRESIDENT DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/5f9PF9EC3c — The White House (@WhiteHouse) September 29, 2025

وذكر ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو: "اليوم هو يوم تاريخي من أجل السلام". وأضاف: "توصلنا إلى اتفاقات مهمة، تشمل إيران والتجارة وتوسيع الاتفاقيات الإبراهيمية والأهم كيفية إنهاء الحرب في غزة، وهذا يشكل جزءا من السلام الأبدي في الشرق الأوسط". وفقاً لما نقله موقع "سكاي نيوز".

وتابع: "أشكر نتانياهو على موافقته على هذه الخطة التي ستفتح صفحة جديدة من الازدهار للمنطقة.. وأشكر اقتراحات الدول العربية والإسلامية والحلفاء الأوروبيين لتطوير الاقتراح الحالي للسلام".

وأكد: "نقترب جدا من التوصل إلى اتفاق سلام بشأن قطاع غزة.. إذا وافقت حماس على الاقتراح، سيفرج عن الرهائن خلال 72 ساعة".

وتابع: "الدول العربية والإسلامية تعهدت بنزع السلاح من غزة ونزع سلاح حماس وجميع المنظمات الأخرى بشكل فوري، ونحن نعول على هذه الدول في التعامل مع حماس.. وبحسب ما سمعت، فإن حماس تريد أيضا تحقيق ذلك".

الكرة في ملعب حماس

وأردف الرئيس الأميركي قائلا: "لدي شعور بأننا سنحظى بجواب إيجابي من حماس.. وإذا لم يحدث ذلك، فإن إسرائيل سيكون لديها الدعم الكامل من جهتي". وأكمل: "نتانياهو يعارض بشدة قيام دولة فلسطينية وأنا أتفهم ذلك.. نتانياهو محارب وإسرائيل محظوظة بوجوده لكن الشعب يريد السلام".

كما كشف: "تفاوضت على إبرام الاتفاقيات الإبراهيمية ومن شأن خطتي توسيعها وقد تنضم إيران إليها.. انضمام إيران سيكون أمرا رائعا".

موافقة نتانياهو

من جهته، ذكر نتانياهو: "الآن، نتخذ خطوة محورية من أجل إنهاء الحرب في غزة وإرساء الأرضية لإحلال السلام في الشرق الأوسط".

وأضاف: "أنا أدعم خطتك (ترامب) لإنهاء الحرب في غزة وهي التي حققت أهدافنا العسكرية وأيضا إعادة الرهائن إلى إسرائيل وتفكيك قدرات حماس العسكرية وحكمها السياسي والحرص على أن غزة لا تهدد مجددا أمن إسرائيل".

وأوضح: "خطتك تتوافق مع النقاط الخمس التي وضعتها حكومتي لإنهاء الحرب ولليوم التالي ما بعد حماس".

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إذا رفضت حماس الخطة أو انتهكتها، فستنهي إسرائيل المهمة بنفسها.. بالطريقة السهلة أو الصعبة".

وتابع: "الخطة توفر مسارا واقعيا لغزة.. ستنسحب إسرائيل من قطاع غزة بما يتماشى مع مقدار نزع حماس سلاحها في القطاع.. وإسرائيل ستحتفظ بالمسؤولية عن الأمن في غزة بعد الحرب".