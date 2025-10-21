القيادة تهنئ ملك المغرب بفوز منتخب بلاده بكأس العالم للشباب

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان برقيتي تهنئة، لملك المغرب الملك محمد السادس، بمناسبة فوز المنتخب المغربي تحت 20 سنة لكرة القدم بكأس العالم. وأعرب الملك سلمان، في البرقية، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات لملك المغرب بتحقيق مزيد من الإنجازات، ولشعب المملكة المغربية الشقيق التقدم والرقي. فيما أعرب ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لملك المغرب بالمزيد من التقدم والنجاح لشعبه وبلده.



