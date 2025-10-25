الجيش الأميركي يرسل حاملة طائرات إلى أميركا الجنوبية

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (الاتحاد)

ذكرت وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون)، أمس، أن الوزير بيت هيجسيث أمر بنشر حاملة الطائرات جيرالد فورد والسفن الحربية الداعمة لها في منطقة القيادة الجنوبية الأميركية مما يزيد بشدة من عدد القوات والطائرات في المنطقة الواقعة في أميركا اللاتينية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل في منشور على منصة إكس: «تعزيز وجود القوات الأميركية في منطقة القيادة الجنوبية سيعزز قدرة الولايات المتحدة على كشف ومراقبة وتعطيل الجهات والأنشطة غير المشروعة التي تهدد سلامة وازدهار الوطن الأميركي وأمننا في نصف الكرة الغربي».

ولم يحدد الموعد الذي ستنتقل فيه حاملة الطائرات إلى المنطقة.

في غضون ذلك، تصل سفن وطائرات حربية أميركية وقوات من مشاة البحرية اعتباراً من الأحد إلى ترينيداد وتوباغو، الدولة الجُزرية الواقعة قبالة السواحل الفنزويلية، لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة.

ونشرت الولايات المتحدة سبع سفن حربية في منطقة الكاريبي وواحدة في خليج المكسيك، ضمن عملية تقول إنها ضد تهريب المخدرات.

وقالت واشنطن إنها نفّذت خلال الأسابيع الماضية تسع ضربات على قوارب في المحيط الهادئ والبحر الكاريبي تشتبه بأنها لمهربي مخدرات، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 37 شخصاً، وفقاً لإحصاء بالاستناد إلى أرقام أميركية.

ووفقا لبيان أصدرته حكومة ترينيداد وتوباغو، من المقرر أن تصل إلى سواحلها السفينة الحربية الأميركية «يو إس إس غرايفلي» من السادس والعشرين إلى الثلاثين من أكتوبر، فيما تُجري الوحدة 22 الاستكشافية من قوات مشاة البحرية الأميركية تدريبات مشتركة مع قوات الدفاع التابعة لترينيداد وتوباغو في المدّة نفسها.

وتقع أقصى نقطة من غرب ترينيداد وتوباغو على بعد عشرات الكيلومترات فقط عن السواحل الفنزويلية.

في السياق نفسه، حلّقت قاذفة أميركية من طراز «بي وان بي»، أمس الأول، فوق بحر الكاريبي على طول السواحل الفنزويلية، بحسب ما أظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية.