"العمال الكردستاني" ينسحب من تركيا في إطار إلقاء السلاح

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت جماعة حزب العمال الكردستاني، اليوم الأحد، إنها ستنسحب من تركيا في إطار عملية إلقاء السلاح التي تنسقها مع الحكومة، وحثت أنقرة على المضي قدما في خطوات تتيح لها دخول الساحة السياسية.

وقررت الجماعة، التي خاضت قتالا ضد الدولة التركية بدأ عام 1984، في مايو الماضي إلقاء سلاحها وحل نفسها بعد دعوة زعيمها المسجون عبد الله أوجلان إلى إنهاء التمرد المسلح الذي أودى بحياة ما يزيد على 40 ألفا.

وأضرمت الجماعة، التي تصنفها تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، في يوليو النار في بعض الأسلحة في بادرة رمزية لإظهار حسن النية.

وفي بيان تُلي خلال حدث أقيم في جبال قنديل، قال حزب العمال الكردستاني إنه قرر سحب جميع مسلحيه من تركيا لإرساء أسس "حياة حرة وديمقراطية وأخوية".

وقالت الجماعة إن هذه الخطوة تبرز التزامها بعملية إلقاء السلاح والاندماج، وأضافت أنه ينبغي على أنقرة أن تمهد الطريق لها للانتقال إلى "السياسة الديمقراطية" من خلال إقرار قوانين الاندماج.

وتلا مسؤول كبير البيان عاليا في فعالية اليوم الأحد، واصطف أكثر من 20 من مقاتلي حزب العمال الكردستاني.

وقال زاكروس هيوا المتحدث باسم حزب العمال الكردستاني "نحن على طريق تنفيذ مشروع أوجلان للسلام".

وأضاف هيوا "لذلك، يجب على الطرف الآخر، تركيا، إجراء تغييرات سياسية وتهيئة بيئة مناسبة لتنفيذ المشروع".