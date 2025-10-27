ولي العهد يلتقي القادة المشاركين في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار

التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، اليوم، عددا من قادة العالم المشاركين في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يقام في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

والتقى ولي العهد برئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، ورئيس وزراء الجبل الأسود ميلوجكو سبايتش، ورئيسة كوسوفا فيوسا عثماني سادريو، ورئيس جمهورية غويانا التعاونية محمد عرفان علي، ورئيس جمهورية بلغاريا رومين راديف، ورئيس جمهورية رواندا بول كاغامي، ورئيس وزراء جمهورية ألبانيا إيدي راما، ورئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات بين المملكة وهذه البلدان وفرص التعاون المشترك في مختلف المجالات.

حضر اللقاءات وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير التجارة ماجد القصبي، ووزير الاستثمار خالد الفالح، وسكرتير ولي العهد بندر الرشيد.