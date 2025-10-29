وزير الداخلية يبحث مع الرئيس السوري التعاون الأمني

التقى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، في الرياض اليوم، الرئيس السوري أحمد الشرع. وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعود أن اللقاء جاء بتوجيه من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، انطلاقًا من حرصه على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين المملكة والجمهورية العربية السورية في مختلف المجالات خاصة الأمنية منها.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون في المجالات الأمنية، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء رئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، والمستشار بالديوان الملكي خالد حضراوي، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي الأستاذ أحمد العيسى.

فيما حضره من الجانب السوري وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية أسعد الشيباني.