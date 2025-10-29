وزير الداخلية يبحث مع الرئيس السوري التعاون الأمني

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون في المجالات الأمنية، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء رئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، والمستشار بالديوان الملكي خالد حضراوي، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي الأستاذ أحمد العيسى.
فيما حضره من الجانب السوري وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية أسعد الشيباني.
