"رهاني على شعبي" إجابة للشرع يتفاعل معها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

تفاعل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان مع إجابة الرئيس السوري أحمد الشرع على سؤال وجه إليه خلال جلسة حوارية ضمن جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار التي تقام في الرياض.

وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع أنه يراهن على الشعب السوري للنهوض بسوريا.

ووجّه الإعلامي عبدالله المديفر سؤالًا للرئيس السوري خلال جلسة بعنوان "آفاق سوريا الجديدة" في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في الرياض، قائلًا: "على ماذا تراهن فخامتك؟ المقومات الاقتصادية لسوريا كبيرة وكثيرة، على ماذا تراهن؟".

وردّ الرئيس السوري قائلًا: "رهاني في سوريا على شعبي".

وحظيت إجابة الرئيس السوري بإعجاب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي صفق له، كما صفق الحضور.