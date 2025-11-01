تهنئة الجزائر بذكرى اليوم الوطني

وأشاد بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.
من جهته، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة إلى الرئيس الجزائري للمناسبة نفسها، عبر فيها ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث خادم الحرمين الشريفين وولي العهد برقيتي تهنئة إلى الحاكم العام لأنتيغوا وباربودا، رودني ويليامز، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وأعرب الملك وولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب أنتيغوا وباربودا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
