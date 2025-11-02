تهنئة رئيس الكاميرون بعد انتخابه لولاية رئاسية جديدة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية الكاميرون بول بيا، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة. وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية الكاميرون الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. وأشاد بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

من جانبه، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، إلى رئيس الكاميرون، لذات المناسبة، حيث عبر ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية الكاميرون الشقيق المزيد من التقدم والرقي.