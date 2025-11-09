الفلبين تجلي نحو 900 ألف شخص جراء إعصار "فونج وونج"

ابوظبي - سيف اليزيد - أجلت الفلبين أكثر من 900 ألف شخص من المناطق المعرضة للخطر مع اجتياح الإعصار فونج وونج القوي لجزيرة لوزون الرئيسية مع تعليق العمل والدراسة في العديد من المناطق، بما في ذلك مانيلا الكبرى.

ومن المتوقع أن يصل إعصار فونج وونج، المعروف محلياً باسم أوان، إلى اليابسة في إقليم أورورا في وسط لوزون مساء اليوم الأحد، بعد أيام فقط من تعرض الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا لإعصار كالمايجي الذي أودى بحياة 224 شخصاً في الفلبين وخمسة في فيتنام حيث دمر مناطق ساحلية.

واجتاح فونج وونج بالفعل الكثير من المناطق في لوزون، وقالت السلطات إنه محمل برياح تصل سرعتها إلى 185 كيلومتراً في الساعة وزوابع بسرعة تصل إلى 230 كيلومتراً في الساعة متسبباً في هطول أمطار غزيرة.



وتم إطلاق تحذيرات من المستوى الخامس، وهو الأعلى، في جنوب شرق ووسط الفلبين، بما في ذلك كاتاندوانيس وكامارينس سور وإقليم أورورا، في حين أطلقت السلطات تحذيراً من المستوى الثالث لمنطقة مانيلا الكبرى والأقاليم المجاورة.

وأعاد الجيش توجيه حوالي 2000 جندي من التدريب الميداني إلى التركيز على المساعدات الإنسانية ومواجهة الكوارث.

وذكرت هيئة تنظيم الطيران المدني أنه تم إلغاء نحو 400 رحلة جوية محلية ودولية.