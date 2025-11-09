الكرملين يرد على تصريحات بشأن التجارب النووية

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يصدر أي تعليمات للبدء في إعداد التجارب النووية، ويتعين أولا تقييم جدواها.

وقال بيسكوف "لم يصدر الرئيس أي أوامر ببدء الاستعدادات. أولا، علينا أن نفهم ما إذا كنا بحاجة إلى القيام بذلك. يجب أن يكون هذا قرارا جادا للغاية، ومبررا، ومدروسا بعناية. سيعمل خبراؤنا على ذلك الآن"، بحسب ما نقلته عنه وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضاف بيسكوف أن "بوتين أكد مرارا وتكرارا أن روسيا ماضية في التزاماتها بحظر التجارب النووية".

وأوضح المتحدث باسم الكرملين أنه "إذا فعلت دولة أخرى ذلك (انتهكت دولة أخرى التزاماتها بحظر التجارب النووية)، فسيتعين علينا القيام بذلك من وجهة نظر الحفاظ على التكافؤ".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق، أنه أمر بإجراء تجارب الأسلحة النووية "على قدم المساواة" مع الدول الأخرى التي يعتقد أن لديها برامج ذات صلة.

كانت وكالة "تاس" الروسية للأنباء نقلت عن وزير الخارجية سيرغي لافروف قوله، أمس السبت، إن العمل جار على إعداد مقترحات بشأن اختبار نووي روسي محتمل.

وأكد فاسيلي نيبينزيا المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة أن على روسيا الاستعداد في حال استئناف الولايات المتحدة التجارب النووية.