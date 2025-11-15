الملك وولي العهد يعزيان رئيس العراق في وفاة شقيقه

وقال الملك سلمان: "علمنا بنبأ وفاة شقيقكم السيد شه مال جمال رشيد -رحمه الله- وإننا إذ نبعث لفخامتكم، ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".
من جانبه، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، إلى رئيس العراق في وفاة شقيقه.
وقال ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة شقيقكم السيد شه مال جمال رشيد -رحمه الله- وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".
