فيضانات آسيا تخلّف أكثر من 1500 قتيل

ابوظبي - سيف اليزيد - تجاوز عدد القتلى جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الكارثية التي ضربت أجزاء من آسيا الأسبوع الماضي 1500 شخص يوم الخميس، بينما تسابق فرق الإنقاذ الزمن للوصول إلى الناجين المعزولين بسبب الكارثة مع استمرار فقدان المئات من الأشخاص في جميع أنحاء المنطقة.

وقالت السلطات إن 836 شخصاً تأكدت وفاتهم في إندونيسيا، و479 في سريلانكا، و185 في تايلاند، بالإضافة إلى ثلاثة في ماليزيا.

وظلت العديد من القرى في إندونيسيا وسريلانكا مدفونة تحت الوحل والحطام، مع استمرار فقدان 859 شخصاً في كلا البلدين.

