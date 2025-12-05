اخبار العالم

روسيا تعلن السيطرة على بلدة في دونتسك

0 نشر
0 تبليغ

روسيا تعلن السيطرة على بلدة في دونتسك

ابوظبي - سيف اليزيد - واصل الجيش الروسي، اليوم الجمعة، تقدّمه الميداني في جبهات القتال في شرق أوكرانيا على حساب القوات الأوكرانية.
وأعلن سيطرته على بلدة "بيزيميني" في منطقة دونتسك الشرقية، حيث تتركّز المعارك.
وتؤكد روسيا، من حين لآخر، سيطرتها على قرى وبلدات في أوكرانيا. كان آخرها بلدة بوكروفسك ذات الأهمية الاستراتيجية شرقي البلاد. لكن رئيس هيئة الأركان الأوكرانية أوليكسندر سيرسكي رفض، أمس الخميس، تصريحات روسيا بالسيطرة على البلدة.
وكتب سيريكي، عبر موقع فيسبوك "تواصل الوحدات الأوكرانية السيطرة على الشطر الشمالي من بوكروفسك".  وأضاف سيرسكي أن تنظيم خطوط إعادة الإمداد وإجلاء الجرحى وإجراءات التصدي للمسيرات تمت مناقشتها في اجتماع.
كما رفض الجيش الأوكراني تصريحات روسية، صادرة يوم الاثنين، بشأن السيطرة على "فوفتشانسك" على الحدود الروسية في منطقة خاركيف. 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا