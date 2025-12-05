روبيو يعلّق على الغرامة الأوروبية على منصة "إكس"

ابوظبي - سيف اليزيد - قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، إن الغرامة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" تشكل "هجوما على الشعب الأميركي من جانب حكومات أجنبية".

وأكد روبيو، في منشور على منصة "إكس"، أن "الغرامة، البالغة 140 مليون دولار التي فرضتها المفوضية الأوروبية، ليست مجرد هجوم على إكس، بل هي هجوم على جميع منصات التكنولوجيا الأميركية والشعب الأميركي من جانب حكومات أجنبية".

وأضاف وزير الخارجية الأميركي أن "عصر الرقابة على الأميركيين عبر الإنترنت قد انتهى".

وفرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، غرامة قدرها 120 مليون يورو على شبكة "إكس" التي يملكها إيلون ماسك،.

وهذه أول عقوبة تفرضها المفوضية الأوروبية بموجب قانون الخدمات الرقمية الذي أُقر قبل عامين لمكافحة المحتوى غير القانوني والضار على الإنترنت.

وقالت هينا فيركونين، مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، للصحافيين "هذا القرار يتعلق بشفافية إكس ولا علاقة له بالرقابة".

وأضافت "إذا التزمتَ بقواعدنا، فلن نفرض عليك غرامة، الأمر بهذه البساطة".