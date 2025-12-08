وزير الخارجية المصري يدعو إلى نشر قوة دولية في غزة "بأسرع وقت"

القاهرة - كتب محمد نسيم - دعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم السبت، إلى الإسراع في نشر قوة استقرار دولية نصت عليها المرحلة الثانية من اتفاق السلام في قطاع غزة لمراقبة وقف إطلاق النار.

وقال عبد العاطي خلال منتدى الدوحة: "في ما يتعلق بقوة الاستقرار الدولية، فإننا بحاجة إلى نشر هذه القوة بأسرع وقت ممكن على الأرض لأن أحد الأطراف، وهو إسرائيل، ينتهك وقف إطلاق النار يوميًا... لذا فنحن بحاجة إلى مراقبين".

وأضاف أن معبر رفح البري بين مصر وغزة "لن يكون بوابة للتهجير، بل فقط لإغراق غزة بالمساعدات الإنسانية والطبية".

المصدر : التلفزيون العربي