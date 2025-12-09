أمير قطر يتوجه إلى الرياض

أعلن الديوان الأميري القطري، أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، غادر البلاد، متوجهاً إلى مدينة الرياض، لترؤس الاجتماع الثامن لمجلس التنسيق القطري السعودي في المملكة العربية السعودية الشقيقة. يرافق أمير دولة قطر، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ووفد رسمي.



