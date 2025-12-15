قوارب المهاجرين تستأنف نشاطها في بحر المانش

ابوظبي - سيف اليزيد - لندن (وكالات)

استأنفت قوارب المهاجرين الصغيرة، أمس، محاولاتها لعبور بحر المانش والوصول إلى الأراضي البريطانية بعد توقف وجيز استمر أربعة أسابيع. وندد متحدث باسم وزيرة الداخلية البريطانية، بعمليات العبور هذه ووصفها بأنها «مشينة»، مضيفاً أن الشعب البريطاني يستحق أفضل من ذلك. وكانت بريطانيا قد سجلت مؤخراً أطول فترة انقطاع في وصول المهاجرين بوساطة القوارب منذ سبع سنوات، بحسب إحصاءات رسمية نشرت أمس.

وأظهرت بيانات وزارة الداخلية، أن آخر عملية عبور كانت في 14 نوفمبر. ويعتقد أن التوقف الأخير سببه سوء الأحوال الجوية. وستنشر السلطات في وقت لاحق أعداد الوافدين الجدد، بعد رصد عدد من القوارب الصغيرة أمس وهي تبحر في المانش.

وأصبح عدد المهاجرين الذين يسلكون الممر البحري المحفوف بالمخاطر، قضية سياسية رئيسية في بريطانيا. ويساهم وصول المهاجرين في تعزيز شعبية حزب الإصلاح المناهض للهجرة بقيادة نايجل فاراج، والذي ظل متقدماً على حزب العمال بزعامة رئيس الوزراء كير ستارمر بهوامش من رقمين في استطلاعات الرأي معظم هذا العام.

ومن المرجح أن يسجل هذا العام ثاني أعلى عدد سنوي للمهاجرين الذين يصلون في قوارب منذ بدء عملية الإحصاء عام 2018.

ووصل أكثر من 39 ألف شخص على متن قوارب صغيرة هذا العام، وهو عدد أكبر من إجمالي الوافدين عام 2024 ولكنه أقل من الرقم القياسي البالغ 45.774 وافداً المسجل عام 2022 عندما كان المحافظون في السلطة.