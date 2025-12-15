تحذير بريطانيا من خطر روسيا "وخط المواجهة في كل مكان"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: في أول خطاب علني رئيسي لها، حذرت بليز مترويلي، الرئيسة الجديدة لجهاز الاستخبارات البريطاني الخارجي MI6 من التهديد الروسي المتنامي والحاجة المُلحة لإتقان الجواسيس للتكنولوجيا لمواجهة المخاطر المتزايدة التعقيد.

من مقر جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني، أعلنت السيدة مترويلي، التي عُينت في يونيو/حزيران، أن "خط المواجهة في كل مكان" بينما تواجه المملكة المتحدة "عصرًا جديدًا من عدم اليقين".

ووصفت روسيا بأنها قوة "عدوانية، توسعية، ومراجعة للأوضاع"، موضحةً رؤيتها للمشهد الأمني ​​العالمي.

وأوضحت رئيسة جهاز MI6 الجديدة، كيف يتصدى الجهاز للتهديدات الجديدة والناشئة التي تواجه المملكة المتحدة وحلفاءها. كما أكدت على دور العنصر البشري في التصدي للتهديدات الجديدة التي تواجه الأمن البريطاني.

خطاب وزيرة الخارجية

ويستند خطاب رئيسة جهاز MI6 إلى خطاب وزيرة الخارجية بمناسبة الذكرى المئوية لمعرض لوكارنو، والذي سلط الضوء على كيفية توظيف المملكة المتحدة للشراكات والتكنولوجيا للتصدي للتهديدات الهجينة والمعلوماتية الجديدة.

ووصفت الطبيعة المتزايدة التعقيد والترابط للتهديدات العالمية، بدءًا من الاضطرابات التكنولوجية والتهديدات الهجينة وصولًا إلى الإرهاب والتلاعب بالمعلومات.

بناء شراكات

وشرحت مترويلي كيف تتطور المملكة المتحدة لمواجهة هذه التحديات، من خلال بناء الشراكات وتسخير التكنولوجيا اللازمة لحماية أمننا القومي والبقاء متقدمين على خصومنا.

وقالت: يجب أن يتغلغل إتقان التكنولوجيا في كل ما نقوم به، ليس فقط في مختبراتنا، بل في الميدان، وفي أساليب عملنا، والأهم من ذلك، في عقلية كل ضابط. يجب أن نكون على دراية تامة بأكواد البرمجة كما نحن على دراية بالمصادر البشرية، وأن نتقن لغة بايثون كما نتقن لغات برمجة متعددة...

بالتركيز على مشهد التهديدات الهجينة الجديد الذي تواجهه المملكة المتحدة، سيسلط بليز مترويلي الضوء على التهديد الخطير الذي تشكله روسيا "العدوانية، والتوسعية، والمراجعةية".

وأضافت: لا ينبغي أن يساور بوتين أي شك في أن دعمنا له دائم. وسنواصل الضغط الذي نمارسه نيابة عن أوكرانيا.

تصدير الفوضى

وأكدت رئيسة جهاز MI6 أن تصدير الفوضى سمةٌ لا خللٌ في النهج الروسي في التعامل الدولي، وعلينا أن نكون مستعدين لاستمرار ذلك حتى يُجبر بوتين على تغيير حساباته.

وقالت: يستند هذا إلى الإجراءات البريطانية الأخيرة لكشف وتعطيل الأنشطة الضارة التي تهدد أمننا القومي، حيث أوضح وزير الخارجية التهديدات الحديثة التي تواجهها المملكة المتحدة الآن من خلال الحرب المعلوماتية. رداً على ذلك، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على عدة كيانات روسية تُنفذ حرباً معلوماتية لصالح الكرملين، وعلى شركتين صينيتين لحملتهما من الأنشطة السيبرانية العشوائية ضد المملكة المتحدة وحلفائها.

وقالت رئيسة جهاز MI6 خطابها بالتأكيد على أهمية دور الإنسان في مواجهة التهديدات التقليدية والناشئة لأمننا القومي.

وقالت إن التحدي الأبرز في القرن الحادي والعشرين لا يكمن فقط في من يمتلك أقوى التقنيات، بل في من يُوجهها بحكمة بالغة. فأمننا وازدهارنا وإنسانيتنا رهنٌ بذلك.

وأضافت: أمامنا جميعاً خياراتٌ مستقبلية بشأن كيفية تعاملنا مع التيارات الخفية التي تُشكل العالم. كيف سيُحدد مستقبلنا، في عالمنا الجديد الأسرع والأكثر خطورة والذي تُهيمن عليه التكنولوجيا، إعادة اكتشافنا لإنسانيتنا المشتركة، وقدرتنا على الإصغاء، وشجاعتنا.

وختمت قائلة: ليس ما نستطيع فعله هو ما يُحدد هويتنا، بل ما نختار فعله. هذا الخيار - ممارسة دور الإنسان - قد شكّل عالمنا من قبل، وسيُشكّله مرة أخرى.