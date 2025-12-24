البرلمان العربي يرحب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن

ابوظبي - سيف اليزيد - رحب البرلمان العربي بالاتفاق الذي تم توقيعه في العاصمة العُمانية مسقط، بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين في الجمهورية اليمنية، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلتها سلطنة عُمان في رعاية المباحثات، ودعم الجهود التفاوضية التي أدت إلى إتمام هذا الاتفاق، مشيداً كذلك برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر للاتفاق.

وأشاد البرلمان العربي -في بيان أصدره اليوم - بجهود المملكة العربية السعودية ودعمها ومساندتها وتعاونها للتوصل لهذا الاتفاق، مثمناً جهودها الحثيثة التي تهدف إلى التوصل لحل شامل ونهائي للأزمة اليمنية.

وأكد البرلمان العربي أهمية هذه الخطوة في تخفيف المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني، مشدداً على دعمه التام لكافة الجهود والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الجمهورية اليمنية، وبما يلبّي تطلعات الشعب اليمني العزيز في العيش الكريم.