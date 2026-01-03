قيود أميركية جديدة على التأشيرات تشمل وثائق سفر السلطة الفلسطينية

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الثلاثاء، عن تحديثات جديدة على سياساتها الخاصة بالتأشيرات، تدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2026، وذلك بموجب إعلان رئاسي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 16 كانون الأول/ديسمبر 2025.

وقالت الإدارة الأميركية إن القرار يأتي في إطار حماية الأمن القومي والسلامة العامة والمصالح الوطنية للولايات المتحدة وشعبها، ويقضي بتوسيع وتعزيز قيود الدخول على مواطني دول تعاني من قصور خطير ومزمن في إجراءات الفحص الأمني والتحقق وتبادل المعلومات.

ويشمل الإعلان فرض قيود كاملة وحدود على دخول الأفراد الذين يتقدّمون بطلبات تأشيرة باستخدام وثائق سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية أو معتمدة منها.

وبموجب القرار، سيتم رفض أي طلب تأشيرة يندرج ضمن الإعلان، ما لم يكن صاحبه مؤهلاً لإحدى الاستثناءات المحددة.

الفئات المتأثرة بالقرار:

يشمل القرار المتقدمين للحصول على تأشيرات الهجرة وغير الهجرة باستخدام وثائق سفر صادرة أو معتمدة من السلطة الفلسطينية، شريطة أن يكونوا خارج الولايات المتحدة ولا يحملوا تأشيرة أميركية سارية المفعول عند بدء تنفيذ القرار.

اقرأ أيضا/ بيان دولي يُحذّر من كارثة في غـزة ويدعو ل فتح المعابر

الفئات غير المتأثرة:

المسافرون الحاصلون على تأشيرات أميركية صدرت قبل 1 كانون الثاني/يناير 2026

مزدوجو الجنسية الذين يتقدّمون بجواز سفر صادر عن دولة غير مشمولة بالقيود

المقيمون الدائمون القانونيون في الولايات المتحدة

الاستثناءات المحتملة:

وأشار الإعلان إلى إمكانية منح استثناءات محدودة تشمل:

الدبلوماسيين والمسؤولين الرسميين

الرياضيين والمدرّبين المشاركين في بعض الفعاليات الرياضية الكبرى

الحالات التي تُعتبر ذات صلة مباشرة بالمصلحة الوطنية الأميركية

وأكدت الجهات المختصة أن تطبيق القرار سيتم وفق معايير صارمة، مع دراسة كل حالة استثنائية على حدة.