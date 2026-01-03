الجيش الأميركي: مادورو وزوجته استسلما دون مقاومة

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الجنرال دان كاين، رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي إن نيكولاس مادورو وزوجته استسلما من دون مقاومة للقوات الأميركية التي اعتقلتهما اليوم السبت.

وصرّح كاين، في مؤتمر صحافي "استسلم مادورو وزوجته، وكلاهما متهمان، من دون مقاومة، وتم اعتقالهما من قبل وزارة العدل، بمساعدة الجيش الأميركي المذهل، باحتراف ودقة، دون سقوط أي أميركي".

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي أن العملية في فنزويلا تطلبت "أشهرا من التخطيط والتمرين".

وأكد أن "هذه العملية، التي تحمل اسم العزم المطلق، كانت سرية ودقيقة ونُفذت خلال ساعات ظلام دامس في الثاني من يناير، وهي تتويج لأشهر من التخطيط والتمرين"، مشيرا إلى أنه شاركت فيها "أكثر من 150 طائرة انطلقت من على امتداد النصف الغربي" للكرة الأرضية.