عاجل.. المصري عكاشة توقع سيناريو الرعب منذ 7 سنوات (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: تتواصل ظاهرة توقعات الاعلامي المصري المثير للجدل توفيق عكاشة، والذي يراه البعض اعلامياً شعبوياً لا يقدم ما يتسم بالرصانة، إلا أنه في حقيقة الأمر نجح في أكثر من مناسبة في توقع بعض الأحداث الكبرى عربياً وعالمياً قبل سنوات من حدوثها، وكان آخرها اعتقال الرئيس الفنزويلي والسيطرة الأميركية على نفط البلد اللاتيني.

الإعلامي المصري توفيق عكاشة يقول من ٧ سنوات:



أميركا ستضع يدها على #فنزويلا قبل حرب كبرى في المنطقة العربية لتعويض احتياجاتها من البترول حال اندلاع الحرب‼️#ترامب #مادورو pic.twitter.com/SXYNvEpQKF — حسن الدّر (@HasanDorr) January 3, 2026

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت، مقطع فيديو للإعلامي الدكتور توفيق عكاشة وهو يتنبأ بعملية عسكرية أمريكية ضد فنزويلا، منذ 7 سنوات.

وقال "عكاشة" في مقطع الفيديو المتداول، إن هناك اهتمامًا كبيرًا بفنزويلا لأن الغرب وأميركا متأكدين وفي خطتهم أن هناك حرب كبرى ستشهدها الأرض العربية ما سيؤثر على احتياجاتهم من البترول فلابد أن يكون لديهم بديل وهي فنزويلا ولذلك يجب وضع أيديهم على فنزويلا قبل الحرب ما تبدأ".

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن إن الولايات المتحدة نفذت "ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا" و"ألقت القبض على زعيمها، الرئيس نيكولاس مادورو" وزوجته، وقال ترامب ان بلاده سوف ترسل شركات البترول الأميركية إلى هناك لاستغلال احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا.