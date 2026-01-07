لبنان: الجيش نفذ إجراءات بسط سلطة الدولة جنوب الليطاني

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (الاتحاد)

أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، أمس، أن الجيش نفذ بحرفية ودقة الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة لبسط سلطتها على منطقة جنوب نهر الليطاني، معتبراً أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة تمثل إفشالاً للمساعي الهادفة لوقف التصعيد في البلاد.

جاء ذلك، في بيان صدر عن الرئيس اللبناني، أدان فيه الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة شرقي وجنوبي البلاد. وأمس الأول، شنت طائرات إسرائيلية سلسلة غارات على بلدات جنوب لبنان وشرقه، عقب تحذيرات أطلقها الجيش الإسرائيلي.

بينما استهدفت غارة إسرائيلية بصاروخين، فجر أمس، مبنى مؤلفاً من ثلاثة طوابق في المنطقة الصناعية في قضاء مدينة صيدا جنوبي لبنان، ما أدى لإصابة شخص.

وأضاف عون أن هذه الاعتداءات تهدف إلى إفشال كل المساعي التي تبذل محلياً وإقليمياً ودولياً لوقف التصعيد الإسرائيلي المستمر، مؤكداً أن ذلك يأتي رغم تجاوب لبنان مع تلك المساعي والإجراءات التي اعتمدتها الحكومة لبسط سلطتها على منطقة جنوب الليطاني، والتي نفذها الجيش اللبناني بحرفية والتزام ودقة.

وفي السياق، أشار عون إلى الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة تطرح علامات استفهام كثيرة خاصة لوقعها عشية اجتماع لجنة «الميكانيزم» اليوم الأربعاء.