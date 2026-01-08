أخبار حلب الآن: الجيش يعتبر مواقع "قسد" أهدافاً عسكرية

القاهرة - كتب محمد نسيم - تشهد أخبار حلب الآن تصعيداً عسكرياً هو الأخطر من نوعه، حيث أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري أن كافة المواقع العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في أحياء حلب تُعد "أهدافاً مشروعة"، وذلك رداً على المجازر التي ارتكبتها الأخيرة بحق المدنيين وتجدد القصف الصاروخي على الأحياء السكنية.

أخبار حلب الآن

في تطور ميداني متسارع، دعت قيادة الجيش السكان في حيي الشيخ مقصود والأشرفية للابتعاد الفوري عن مقار تنظيم "قسد" العسكرية حفاظاً على حياتهم. وأعلنت ضمن أخبار حلب الآن عن فتح معبرين إنسانيين لتسهيل خروج المدنيين وتأمينهم، وهما:

معبر العوارض

معبر شارع الزهور. (وذلك حتى الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق).

استمرار النزوح واشتباكات عنيفة

أفادت مصادر ميدانية باستمرار موجات النزوح من الشيخ مقصود باتجاه المناطق الآمنة، حيث تعمل قوى الأمن الداخلي والجيش على تأمين العائلات. وفي سياق متصل، سُمعت أصوات اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة عند محيط دوار الليرمون ومحاور الكاستيلو والشيحان، إثر استهداف "قسد" لحي السريان شرقي حلب بالقذائف لليوم الثاني على التوالي.

حصيلة الضحايا وشلل في المدينة

يعد هذا التصعيد الأطول والأعنف الذي تشهده المدينة، حيث تسبب قصف "قسد" يوم أمس وسقوط طائرات مسيرة في:

ارتقاء 5 شهداء (بينهم عسكري و4 مدنيين منهم امرأتان).

إصابة 26 شخصاً بجروح متفاوتة.

تعليق الرحلات الجوية في مطار حلب الدولي لمدة 24 ساعة.

إيقاف الدوام في المدارس والجامعات والدوائر الرسمية وإلغاء كافة الفعاليات العامة.

خلفيات سياسية مسدودة

تأتي هذه التطورات الميدانية بعد فشل الاجتماعات التي عُقدت مؤخراً في دمشق مع قيادات "قسد"، والتي كانت تهدف لمتابعة تنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار 2025، حيث لم تسفر تلك المباحثات عن أي نتائج ملموسة على الأرض، مما أدى إلى انفجار الوضع عسكرياً.

