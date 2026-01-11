ترامب: "إيران تتطلع للحرية... نحن متأهبون للمساعدة"

الرياص - اسماء السيد - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت عبر مدونته "تروث سوشيال" إن "إيران تتطلع إلى الحرية، ربما أكثر من أي وقت مضى. الولايات المتحدة الأمريكية على أهبة الاستعداد للمساعدة!".

يأتي ذلك بعد يوم من إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيراً جديداً بأن الولايات المتحدة قد تتدخل وسط تقارير عن اندلاع أعمال عنف في أنحاء البلاد، لكن حجب خدمات الإنترنت حال دون تقييم حجم الاضطرابات بشكل كامل.

وهددت السلطات الإيرانية السبت بإمكانية تصعيد حملتها للسيطرة على أكبر الاحتجاجات المناهضة للحكومة منذ سنوات، وذلك بعد أن حمل الحرس الثوري من وصفهم "بإرهابيين" مسؤولية الاضطرابات وتعهد بحماية النظام الحاكم.

في غضون ذلك، وجه رضا بهلوي، نجل آخر شاه لإيران الذي يعيش في المنفي وظهر كصوت بارز في صفوف المعارضة المنقسمة، أقوى دعوة له حتى الآن لتحويل الاحتجاجات إلى ثورة لإسقاط حكام إيران من رجال الدين.

وأظهرت لقطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة حشوداً غفيرة في طهران بينما النيران مشتعلة في الشوارع خلال الليل. وتمكنت وكالة أنباء رويترز من تأكيد الموقع بمقارنة المعالم بصور الأقمار الصناعية.

Reuters ظهرت تقارير عن أعمال عنف في إيران أثارت ردود أفعال من ترامب وبهلوي

وأظهر مقطع فيديو احتجاجاً مسائياً في حي سعادت آباد بطهران، يُسمع فيه رجل يقول إن الحشود سيطرت على المنطقة.

وأضاف: "الحشود قادمة. الموت للدكتاتور، الموت لخامنئي"، في إشارة إلى الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي. وقالت رويترز إنها تحققت من مواقع تصوير اللقطات.

وانتشرت الاحتجاجات في معظم أنحاء إيران منذ 28 ديسمبر/ كانون الأول، وبدأت كرد فعل على ارتفاع التضخم، لكنها سرعان ما اتخذت طابعاً سياسياً مع مطالبة المحتجين بإنهاء حكم رجال الدين. واتهمت السلطات الولايات المتحدة وإسرائيل بتأجيج الاضطرابات.

الجيش الإيراني: "سنحمي البلاد"

Getty Images قوات الأمن تصدّت لمحتجين في بازار طهران الكبير الذي شهد انطلاق المظاهرات

قالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) إنها وثقت مقتل 50 محتجاً و15 من أفراد الأمن وإلقاء القبض على نحو 2,300 آخرين.

وقال شاهد عيان في غرب إيران، جرى التواصل معه عبر الهاتف، لوكالة أنباء رويترز إن قوات الحرس الثوري انتشرت في المنطقة التي يتحدث منها وفتحت النار. وطلب الشاهد عدم الكشف عن هويته لأسباب تتعلق بسلامته، وفقاً لرويترز.

وذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية أن السلطات ألقت القبض على مئة من "مثيري الشغب المسلحين" في مدينة بهارستان قرب طهران.

وفي بيان بثه التلفزيون الرسمي، اتهم الحرس الثوري، وهو قوات نخبة سبق أن اتُهمت بقمع موجات احتجاجية سابقة من الاضطرابات، من وصفتهم "إرهابيين" باستهداف قواعد عسكرية وأمنية خلال الليلتين الماضيتين، مما أسفر عن "مقتل عدد من المدنيين وعناصر الأمن"، وقال الحرس الثوري في بيانه إن النار أضرمت في ممتلكات.

وأضاف البيان أن الحفاظ على مكتسبات الثورة الإسلامية لعام 1979 والحفاظ على الأمن "خط أحمر".

وقال الجيش الإيراني في بيان منفصل إنه "سيحمي ويصون المصالح الوطنية والبنية التحتية الاستراتيجية للبلاد والممتلكات العامة".

"استعدوا للسيطرة على مراكز المدن"

Getty Images متظاهر يلتقط صورة سيلفي وهو يحمل صورة محمد رضا بهلوي خلال مظاهرة في لندن مناوئة للسلطات الإيرانية في 3 يناير/كانون الثاني 2026

في مقطع فيديو نشر على موقع التواصل إكس، قال بهلوي (65 عاما)، المقيم في الولايات المتحدة والذي أطيح بوالده في ثورة 1979، إن "الجمهورية الإسلامية ستصاب بالشلل". ودعا بهلوي الناس إلى السيطرة على مراكز المدن وقال إنه يستعد للعودة قريباً إلى إيران.

وأضاف: "لم يعد هدفنا مجرد النزول إلى الشوارع، بل الهدف هو الاستعداد للسيطرة على مراكز المدن والسيطرة عليها".

وقال ترامب يوم الخميس الماضي إنه لا يميل إلى لقاء بهلوي، مما يشير إلى تريثه ليرى كيف ستسير الأزمة قبل أن يدعم زعيم معارضة، وفقاً لرويترز.

ويُذكر أن الجمهورية الإسلامية شهدت على مدى عقود موجات متكررة من الاضطرابات الشعبية الواسعة، منها احتجاجات الطلبة عام 1999 وأخرى حاشدة بسبب نتائج انتخابات عام 2009 وفي 2019 اعتراضاً على الأوضاع الاقتصادية الصعبة و2022 بعد مقتل الشابة مهسا أميني في الاحتجاز بعد اتهامها بارتداء "الحجاب بطريقة غير صحيحة".